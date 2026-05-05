Mardin'de iş cinayeti! İskeleden düşen 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 5'inci katında kurulu olan iskeleden düşen iki çocuk babası 31 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAKİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

Merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, inşaat halindeki binanın 5'inci katında kurulan iskelede dış cephe boyası yapan Ercan Sağlam, dengesini kaybederek düştü.

Sağlam ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, kurtarılamadı.

Sağlam'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sağlam'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (DHA)