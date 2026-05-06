Soruşturma kaza diye kapatılmıştı: 3 yıl sonra 2 cinayet tutuklaması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç yıl önce "kaza" olarak kaydedilen Abdullah Uslu'nun ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada, olayın cinayet olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Uslu'nun ölümüne ilişkin 2023 yılında "kaza" sonucu takipsizlik kararı verilen dosyayı yeniden açtı. Yapılan yeni incelemeler sonucunda olayın kasten öldürme olabileceği değerlendirmesiyle üç şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

"Kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Suna Uslu (47), Hanife Ayaydın (50) ve Ergin A. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde şüpheliler farklı savunmalar yaptı.

Hanife Ayaydın, olay günü maktulle alkol aldıklarını, Abdullah Uslu'nun sarhoş olduğunu ve eve girmek üzereyken belindeki silahın yere düşerek patladığını iddia etti. Ancak diğer şüpheli Suna Uslu ifadesini değiştirerek, olayın Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yanlış anlatıldığını savundu. Suna Uslu, aslında olay anında Hanife Ayaydın'ın masadaki silahı eline aldığını, maktulün silahı geri almaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü.

İKİ TUTUKLAMA, BİR ADLİ KONTROL

Hakimlik, şüphelilerin savunmalarının teknik raporlarla uyumlu olmaması, ifadelerdeki çelişkiler ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Hanife Ayaydın ve Suna Uslu'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Olay sırasında odada uyuduğunu ve ses duymadığını beyan eden Ergin A.'nın anlatımlarının kamera görüntüleri ve dosya kapsamıyla uyumlu olduğunu değerlendiren hakimlik, bu şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Uslu'nun ölümü üç yıl önce "kaza" olarak nitelendirilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Ancak yeni deliller ve başvurular üzerine dosya yeniden ele alınarak soruşturma genişletildi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

