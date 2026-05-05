Tahliye oldu yine öldürdü: İkinci cinayete indirimsiz müebbet

Zonguldak'ta 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis yatan ve 2012'de tahliye olan Murat Dereli, eşinin dayısı Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldürdüğü davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık hakkında hiçbir indirim uygulamazken, bir üye hakim karara "meşru müdafaa" gerekçesiyle şerh düştü.

Olay, 18 Aralık 2025'te Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Murat Dereli (44) ile eşinin dayısı Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Dereli, Akdal ve yeğenlerinin demir sopalı saldırısına uğradı. Arbede sırasında Murat Dereli, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Serkan Akdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Murat Dereli, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alanda yakalanarak tutuklandı. Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü suçlamasıyla hapis cezası aldığı ve 2012'de tahliye olduğu belirlendi.

"KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDA KALDIM"

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında savcı, sanığın "Kasten öldürme" ve çocuklara yönelik "Silahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan Murat Dereli, "3 kişi önümü kesti. Demirli saldırıya uğradım. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Olay kamera kayıtlarında göründüğü gibi olmuştur. Çocuklara müdahalem olmadı, ben canımı kurtarmaya çalıştım" dedi.

Sanık avukatı ise eylemin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını, bu kabul edilmezse "Kastı aşan eylem" hükümlerinin uygulanması gerektiğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

ÜYE HAKİMDEN KARARA ŞERH

Mahkeme heyeti, Murat Dereli'ye "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, çocuklara yönelik "Zincirleme silahlı tehdit" suçundan ise 2,5 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

Karar oy çokluğuyla alınırken, mahkeme başkanı bir üye hakimin karara muhalefet şerhi koyduğunu açıkladı. Muhalif üye hakim, eylemin "Meşru müdafaa" olduğunu, bu kabul edilmese bile "Haksız tahrik" indirimi uygulanması gerektiğini ve çocuklara yönelik eylemlerden beraat kararı verilmesi gerektiğini savundu.

ADLİYE ÖNÜNDE KARAR KUTLAMASI

Kararın açıklanmasıyla birlikte maktul Serkan Akdal'ın yakınları duruşma salonunda sevinç çığlıkları attı.

Adliye önünde birbirlerine sarılarak müebbet hapis kararını kutlayan aile üyelerinden Serkan Akdal'ın eşi Sonay Akdal, "Adalet yerini buldu. Hakim Bey'den Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

