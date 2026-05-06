Aracı küle dönerken olay yerinden kaçtı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde bir otomobilde yangın çıktı. Keşan-Uzunköprü kara yolu Kavacık köyü mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 ACH 905 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
JANDARMADAN SORUŞTURMA
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(DHA)