Otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı: Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola ulaştı
Adana’nın Feke ilçesinde, direksiyon hâkimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu.
TAKLALAR ATARAK UÇURUMA YUVARLANDI
İlçeye bağlı Değirmendere ile Kaleyüzü mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen kazada, Samet Ö. isimli sürücü idaresindeki, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Metrelerce yükseklikten taklalar atarak düşen otomobilden yaralı halde kendi imkanlarıyla çıkan Samet Ö., yol kenarına ulaşıp, telefonla yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Samet Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Samet Ö., Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)