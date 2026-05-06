Kartal'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: 5 yaralı
Kartal D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.
SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI, ÖNDEKİ ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde, saat 18.45 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada iddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LMM 219 plakalı servis minibüsü aynı istikamette ilerleyen 34 EPP 170 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde bulunan 34 HKS 968 plakalı cipe ve 34 FNN 299 plakalı araca çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 5 kişinin hafif yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, trafik akışı ise kontrollü olarak sağlandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)