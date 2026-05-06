Gaziantep'te feci kaza! Yük treni öğrenci servisine çarptı
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Arfalı Mahallesi mevkiinde bulunan hemzemin geçitte öğle saatlerinde meydana gelen olayda, M.K.'nin makinistliğini yaptığı 63071 sefer sayılı boksit yüklü tren, F.Ö.'nün kullandığı okul servis minibüsüne çarptı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI!
Kazanın şiddetiyle minibüs, buğday ekili araziye savruldu. Sürücü hafif yaralanırken serviste bulunan öğrenciler büyük bir panik yaşadı.
Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI!
Servisteki öğrenciler, tedbir amaçlı olarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin kontrolleri yapılırken meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)