Gaziantep'te feci kaza! Yük treni öğrenci servisine çarptı

Yayınlanma:
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, bir yük treni hemzemin geçitte okul servis minibüsüne çarptı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken serviste bulunan öğrenciler, büyük bir panik yaşadı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Arfalı Mahallesi mevkiinde bulunan hemzemin geçitte öğle saatlerinde meydana gelen olayda, M.K.'nin makinistliğini yaptığı 63071 sefer sayılı boksit yüklü tren, F.Ö.'nün kullandığı okul servis minibüsüne çarptı.

yuk-treni-okul-servis-minibusune-carpti-1296408-385668.jpg

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI!

Kazanın şiddetiyle minibüs, buğday ekili araziye savruldu. Sürücü hafif yaralanırken serviste bulunan öğrenciler büyük bir panik yaşadı.

Soruşturma kaza diye kapatılmıştı: 3 yıl sonra 2 cinayet tutuklamasıSoruşturma kaza diye kapatılmıştı: 3 yıl sonra 2 cinayet tutuklaması

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yuk-treni-okul-servis-minibusune-carpti-1296407-385668.jpg

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI!

Servisteki öğrenciler, tedbir amaçlı olarak İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin kontrolleri yapılırken meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!
Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!
Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu
Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu
Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı
Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı