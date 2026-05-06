Otoparktan kamyon çalıp komşu şehre kaçırdılar: 3 tutuklama!
Olay, Edirne'de 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki 22 Yediemin Otoparkı’nda yaşandı. İşletme sahibi Mustafa E., otoparkta muhafaza edilen 34 AJ 8011 plakalı kamyonu yerinde göremeyince durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.
Durumun bildirilmesinin üzerine, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Araştırmalarda kamyonun şüpheliler E.A., V.A. ve U.Y. tarafından çalındığı, ardından Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Osmancık köyüne götürüldüğü öğrenildi.
Önce numarasını kontrol etti sonra çaldı: Hırsızlık anı kamerada
Jandarmanın operasyonunda yakalanan şüpheliler gözaltına alınıken, çalınan kamyon da Edirne’deki otoparka teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)