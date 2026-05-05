Önce numarasını kontrol etti sonra çaldı: Hırsızlık anı kamerada

Olay, sabah saatlerinde Mardin’in Kızıltepe ilçe merkezindeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, giriş kapısı açık olan binaya girdi. Bir dairenin önüne gelen şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabıların önce numarasını kontrol etti. Uygun bulduğu ayakkabıları yanındaki poşete koyan şahıs, hızla apartmandan uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Sabah ayakkabılarını yerinde bulamayan ev sahibi, durumu anlamak için apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir kişinin ayakkabı numarasını kontrol edip hırsızlık yaptığını gören ev sahibi, vakit kaybetmeden polise başvurdu.

Yanından geçenlere de aldırış etmedi! Mağaza önünden hırsızlık kamerada

Ev sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. (DHA)