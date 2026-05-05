Sakarya'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sakarya Anadolu Otoyolu mevkisinde polisin düzenlediği operasyonda İstanbul’dan temin ettikleri 44 adet ruhsatsız silahı Yozgat’a götürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipte F.M.Y. (36) ve M.Z. (44) isimli şüphelilerin İstanbul’dan temin ettikleri silahları araçla Yozgat’a götüreceklerini bilgisine ulaştı. Şüphelilerin iki ayrı araçla İstanbul’dan hareket etmesi üzerine operasyon başlatıldı.

M.Z. idaresindeki araç, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Erenler Bekirpaşa mevkisinde durduruldu. Organizatör olduğu değerlendirilen F.M.Y.’nin kullandığı diğer araç ise Bolu’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda; yurtdışı menşeli 44 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 44 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M.Y. ile M.Z., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

