Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Başkentte silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

11 ADRESE OPERASYON

Bu kapsamda Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt ve Çubuk’ta bulunan 11 ayrı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövdesi, 15 şarjör, 155 farklı silah parçası ve 357 mermi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., M.K., E.T. ve Z.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. (AA)