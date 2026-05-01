Hırsızlar koca ilçeyi karanlıkta bıraktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir trafo binasından yapılan hırsızlık sonucu oluşan hasar, 10 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına yol açtı. 129 trafoyu etkileyen arıza nedeniyle ilçede geniş çaplı enerji kesintisi yaşanırken, bazı abonelere 10 saat boyunca elektrik verilemedi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde önceki gece Toroslar EDAŞ’a ait trafo binasına girilerek bazı malzemeler çalındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen hırsızlık, ilçedeki enerji altyapısında ağır hasara yol açarak binlerce vatandaşı etkiledi.

129 TRAFODA ARIZA MEYDANA GELDİ

Trafo binasından malzeme çalınması sonucu oluşan hasar nedeniyle ilçedeki 129 trafoda arıza yaşandı. Bu arızalar sonucunda toplam 10 bin 338 abone yaklaşık 15 dakika boyunca elektriksiz kaldı. Altyapıda meydana gelen tahribatın boyutu, ilerleyen saatlerde kesintinin bazı bölgelerde uzamasına neden oldu.

81 ABONE 10 SAAT BOYUNCA ENERJİ ALAMADI

Hırsızlık sonrası 27 trafoda meydana gelen hasar sebebiyle, 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemedi. Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaların ardından enerji arzı yeniden sağlandı. Toroslar EDAŞ yetkilileri, enerji altyapısına yönelik bu tür olayların kamu hizmetlerini aksattığını ve ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

EMNİYETTE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Toroslar EDAŞ yetkilileri, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Kaçan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için emniyet güçleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

