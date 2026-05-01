İstanbul Barosu'ndan 1 Mayıs yasaklarına dava

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ilan edilen eylem ve etkinlik yasaklarına karşı hukuki süreç başlattı. Baro, söz konusu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

KAPSAMLI YASAKLAR VE KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla şehrin merkezi noktalarında geniş güvenlik önlemleri almış; Taksim Meydanı'na çıkan yollar başta olmak üzere Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Kartal'da birçok güzergahı yaya ve araç trafiğine kapatmıştı. Valilik ayrıca gün boyu bu ilçelerde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurmuştu.

"HUKUKA AYKIRI KARARA KARŞI MÜCADELE"

Yasak kararını yargıya taşıyan İstanbul Barosu, yaptığı resmi açıklamada kararın demokratik değerlerle bağdaşmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs’ta Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde tüm gün boyunca her türlü eylem ve etkinliği yasaklayan hukuka aykırı kararına karşı İstanbul Barosu tarafından yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Demokratik toplumlarda kamusal taleplerin barışçıl biçimde ifade edilmesi engellenemez. Temel hak ve özgürlükler için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.