Yangın denildi kan izleri çıktı! Batman'da sır dolu iki ölüm

Yangın denildi kan izleri çıktı! Batman'da sır dolu iki ölüm
Yayınlanma:
Batman'da bir apartman dairesinden yükselen dumanlar üzerine eve giren ekipler, kapı önünde iki cansız bedenle karşılaştı. İlk bakışta bir yangın faciası gibi görünen olayda, evin sadece giriş bölümünün islenmiş olması ve banyoda bulunan kan lekeleri, olayın bir cinayet olabileceği şüphesini gündeme taşıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batman’ın Bahçelievler Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan Zengin Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katındaki daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde kapı eşiğinde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybedenlerin 45 yaşındaki Suriye uyruklu Süreyya İbrahim ile 52 yaşındaki Metin Erman olduğu tespit edildi. Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGIN SADECE GİRİŞTE KOMBİ SAPASAĞLAM

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, "yangın" ihbarıyla gelinen adreste dikkat çekici detaylarla karşılaştı. Dairenin giriş kapısına yakın bölgedeki duvarlarda is izleri tespit edilirken, evin diğer odalarında yangına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca balkonda bulunan kombinin çalışır durumda olduğu ve hiçbir zarar görmediği belirlendi. Yangının evin sadece giriş kısmıyla sınırlı kalması, olayın oluş şekline dair soru işaretlerini artırdı.

BANYODAKİ KAN LEKELERİ VE KIRIK DUŞAKABİN

Haberin seyrini değiştiren asıl bulgular ise evin banyosunda yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Polis ekipleri, banyo içerisinde kan lekeleri tespit etti. Banyodaki incelemede ayrıca duşakabinin bir kapısının kırılarak yere düştüğü görüldü. Olay yerinde kan izlerinin yanı sıra bir adet çakmak ile bir araç anahtarı da bulundu. Bu veriler ışığında uzman ekipler, olayın bir yangın kazası değil, bir cinayet vakası olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ MERCEK ALTINA ALDI

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Süreyya İbrahim ve Metin Erman’ın cep telefonları incelemeye alınırken, apartman çevresindeki güvenlik kameraları da kayıt altına alındı.

Polis ekiplerinin, ölen şahısların üzerinde yanıcı madde bulunup bulunmadığına dair detaylı incelemesi ise sürüyor. (DHA)

