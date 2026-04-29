Aracında vurulmuş halde bulunmuştu: Muhammed'in sır ölümünde 'temizlenmiş silah' detayı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce kendi aracında göğsünden vurulmuş halde bulunan Muhammed Köseoğlu'nun ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan eşi Ş.K. ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen kadın tüm suçlamaları reddetti.

KENDİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, 18 Ağustos 2024'te Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana geldi. Hayvancılık yapan ve 7 aylık evli olan Muhammed Köseoğlu, ilçedeki şehirlerarası otobüs terminali civarında park halindeki aracında silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından acil tıp teknisyeni eşi Ş.K. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adli Tıp raporları sonrasında savcılık cinayet şüphesi üzerine üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü Köseoğlu ile eşi Ş.K. arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

SİLAHTA PARMAK İZİNE RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Köseoğlu’nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu tespit edildi. Kriminal incelemede, şüphelinin el svap örneklerinde atış artığına rastlandığı, sol elinde antimon elementi bulunduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Olay sonrası ele geçirilen silah üzerinde parmak izi bulunmadığı, bu durumun silahın temizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirildiği ifade edildi.

EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, toplanan deliller, uzman raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirlendi. Şüpheli Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ceza istendi.

Davanın ilk duruşması Zile Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.K. ile Muhammed Köseoğlu’nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ş.K., duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

MAHKEME SONRASI MAKTULÜN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mahkeme sonrası Muhammed Köseoğlu’nun avukatı Ertuğrul Yılmaz açıklama yaptı. Sanığın bir şeyleri örtbas etmeye çalışmasına dikkat çeken Yılmaz: "Delilleri gizlemeye çalışması tespit edilmesi üzerine eşi hakkında Zile Adliyesi’nde bugün ‘Kasten öldürme’ suçundan ilk duruşması yapılmıştır. Sizlere şunu ifade etmek isterim, eşini kaybeden bir insan acısını yaşar, intihar sebebini biliyorsa sebebini açıklar. Bilmiyorsa intihar sebebini öğrenmek için çaba sarf eder." diye konuştu.

"SANIK GSM NUMARASINI SAVCILIĞA VERMEDİ"

Sanığın soruşturma sürecinde bir şeyleri örtbas ettiğini iddia eden Yılmaz, "Özellikle bu dosyada iletişimin tespiti HTS dökümleri önemli bir delildir. Sanık olay tarihinde kullandığı GSM numarasını soruşturma dosyasına vermemiştir. Farklı bir numara vererek yine olay anında olay yerine ilk giden maktulün akrabalarına silahı bulması yönünde telkinlerde bulunması, silahı eline aldırmaya çalışması başlı başına şüpheli bir durumdur. Sanık burada delilleri gizlemeye ve örtbas etmeye çalışmıştır." dedi.

"BU TARZ OLAYLARDA NASIL MÜDAHALE ETMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Sanığın acil tıp teknisyeni uzmanı olduğunu belirten Yılmaz: "Bu tarz olaylarda nasıl müdahale etmesi gerektiğini net bir şekilde bilmektedir. Bunun eğitimini almıştır. Maktul iç kanama sonucunda vefat etmiştir. İç kanama sonucunda vefat eden ya da bu durumda yapılması gereken işlem kalp masajı değil göğsüne dokunmak değil. Bir delik açmak suretiyle kanın dışarı boşaltılmasını sağlamaktı. Bu hususu sanık net bir şekilde bilmektedir. Ancak sanık bunların hiçbirini yapmamıştır" diye konuştu. (DHA)