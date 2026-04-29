5 ilde sel ve fırtına uyarısı: Tarih vererek açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 5 il için "sarı kodlu" uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; çarşamba günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak için "sarı kodlu" uyarıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sarı kod uyarısı verilen beş ilde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hatırlatıldı.

Fırtına geliyor! Valilik "tedbirli olun" diyerek duyurduFırtına geliyor! Valilik "tedbirli olun" diyerek duyurdu

BAKANLIKTAN SEL VE FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Alınan son bilgilere göre; 29 Nisan 2026 Çarşamba günü; Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Mehmet Türkmen'in tutukluluğunda yeni gelişme
Mehmet Türkmen'in tutukluluğunda yeni gelişme
Ekmek almaya giderken canından oldu!
Ekmek almaya giderken canından oldu!