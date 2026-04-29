5 ilde sel ve fırtına uyarısı: Tarih vererek açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak için "sarı kodlu" uyarıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sarı kod uyarısı verilen beş ilde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hatırlatıldı.

Fırtına geliyor! Valilik "tedbirli olun" diyerek duyurdu

BAKANLIKTAN SEL VE FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Alınan son bilgilere göre; 29 Nisan 2026 Çarşamba günü; Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."