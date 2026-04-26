Fırtına geliyor! Valilik "tedbirli olun" diyerek duyurdu

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

VALİLİK "DİKKAT" DİYEREK AÇIKLADI

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

