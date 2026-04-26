AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Hem yağmur yağacak hem sıcaklık düşecek

İBB AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da bugün etkili olan güneşli ve sıcak hava, yeni haftayla birlikte yerini kuzeyden esen sert rüzgarlara ve hissedilir derecede sıcaklık düşüşüne bırakıyor. Veriler, Cuma günü metrekareye 3 ile 7 kg arasında yağış düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisiyle bahar sıcaklıklarına kalıcı geçişte zorlanıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde gün gün etkisini sürdüren soğuk hava, Nisan ayının son günlerinde de sarı kod uyarılarıyla birlikte kar, fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlarıyla kendini göstermeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul genelinde Pazar günü hakim olan güneşli hava, yeni haftada yerini serinleme ve bölgesel yağışlara bırakmaya hazırlanıyor.

26 Nisan 2026 Pazar günü termometrelerin 22°C’yi gösterdiği kentte, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş bekleniyor.

İstanbul'u üşütecek tarihi açıkladı: Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek

HAFTALIK TAHMİN: SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DÜŞECEK

Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftanın ilk günlerinde az bulutlu bir gün beklense de, kuzeyden esecek kuvvetli rüzgarlar sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekecek. Hafta başında 17°C civarında seyredecek olan en yüksek sıcaklıklar, Perşembe günü 14°C’ye kadar gerileyecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilirken, 1 Mayıs Cuma günü İstanbulluları hafif yağmurlu bir hava bekliyor.

AKOM verileri, Cuma günü metrekareye 3 ile 7 kg arasında yağış düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
Manisa’daki feci kazada polis memuru can verdi!
Manisa’daki feci kazada polis memuru can verdi!
CHP 23 Nisan’ı Avrupa’da çocuklarla kutladı!
CHP 23 Nisan’ı Avrupa’da çocuklarla kutladı!