AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Hem yağmur yağacak hem sıcaklık düşecek

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisiyle bahar sıcaklıklarına kalıcı geçişte zorlanıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde gün gün etkisini sürdüren soğuk hava, Nisan ayının son günlerinde de sarı kod uyarılarıyla birlikte kar, fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlarıyla kendini göstermeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul genelinde Pazar günü hakim olan güneşli hava, yeni haftada yerini serinleme ve bölgesel yağışlara bırakmaya hazırlanıyor.

26 Nisan 2026 Pazar günü termometrelerin 22°C’yi gösterdiği kentte, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş bekleniyor.

HAFTALIK TAHMİN: SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DÜŞECEK

Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftanın ilk günlerinde az bulutlu bir gün beklense de, kuzeyden esecek kuvvetli rüzgarlar sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekecek. Hafta başında 17°C civarında seyredecek olan en yüksek sıcaklıklar, Perşembe günü 14°C’ye kadar gerileyecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilirken, 1 Mayıs Cuma günü İstanbulluları hafif yağmurlu bir hava bekliyor.

AKOM verileri, Cuma günü metrekareye 3 ile 7 kg arasında yağış düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.