Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan konteyner yüklü gemi, güvenli bölgeye demirletildi.
Tekirdağ'dan İzmir'e seyir halinde olan 202 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "MED BEYKOZ" adlı konteyner yüklü gemi, Akbaş mevkisinde arızalandı.
Kılavuz kaptanlı gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-20" ve "Kurtarma-4" römorkörlerince yedeklenip çekilerek Poyraz Koy'a götürüldü.
Gemi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. (AA)