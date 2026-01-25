Dev sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Helikopter pisti de var

Dev sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Helikopter pisti de var
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye'nin 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, Ege Denizi’nden saat 13.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

yildirim-derin-deniz-sondaj-gemisi-1.jpg

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak gemi saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-10’ ve Sahil Güvenlik botları güvenlik gerekçesiyle eşlik etti.

yildirim-derin-deniz-sondaj-gemisi-4.jpg

Öte yandan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi’nin kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için Filyos Limanı’na gittiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı’ndan geçen dev geminin görüntüsü merak uyandırdıİstanbul Boğazı’ndan geçen dev geminin görüntüsü merak uyandırdı

yildirim-derin-deniz-sondaj-gemisi-3.jpg

SAKARYA GAZ SAHASI GELİŞTİRME PROJESİ YER ALACAK

Filyos Limanı’ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Karadeniz’e gitmesi beklenen Yıldırım sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde görev alması bekleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe ve helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

Kaynak:DHA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Kadınlar katledilen Durdona için tek ses oldu! "Kadın cinayetleri politiktir"
Kadınlar katledilen Durdona için tek ses oldu! "Kadın cinayetleri politiktir"
Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi
Elazığ’da yangın paniği! 1’i bebek 11 kişi dumandan etkilendi
Büyükçekmece'de depoda yangın!
Büyükçekmece'de depoda yangın!