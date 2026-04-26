Konser gecesi faciayla bitti! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ordu’nun Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı.
“Poizi” ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Barış Anaç’ın konser alanına yakın bir noktada denize giren Emre Sinmez, boğulma tehlikesi geçirdi.
Suda çırpınmaya başlayan Sinmez’i fark eden çevredeki vatandaşlar müdahale ederek sudan çıkardı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Sinmez’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 22 yaşındaki Sinmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
