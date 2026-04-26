Konser gecesi faciayla bitti! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ordu’da konser sırasında denize giren 22 yaşındaki Emre Sinmez, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı.

Poizi” ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Barış Anaç’ın konser alanına yakın bir noktada denize giren Emre Sinmez, boğulma tehlikesi geçirdi.

Suda çırpınmaya başlayan Sinmez’i fark eden çevredeki vatandaşlar müdahale ederek sudan çıkardı.

konser-gecesi-faciayla-bitti-denize-giren-genc-hayatini-kaybetti.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Sinmez’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 22 yaşındaki Sinmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

