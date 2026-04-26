Rüzgarda patlayan cam parçaları başına düştü! Kaldırımda yürürken yaralandı

Eskişehir’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın 6’ncı katındaki cam patladı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin başına düşen cam parçaları yaralanmasına neden olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de 22 Nisan’da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgarın ardından sağanak yağış etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın 6’ncı katındaki dairenin camı patladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Parçalanan camdan saçılan kırıklar, kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir’in başına isabet etti.

Hafif yaralanan Candemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeffaf şemsiye ile kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına cam parçalarının düştüğü anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

