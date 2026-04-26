Rüzgarda patlayan cam parçaları başına düştü! Kaldırımda yürürken yaralandı
Eskişehir’de 22 Nisan’da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, kısa süreli kuvvetli rüzgarın ardından sağanak yağış etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tepebaşı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın 6’ncı katındaki dairenin camı patladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Parçalanan camdan saçılan kırıklar, kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir’in başına isabet etti.
Hafif yaralanan Candemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şeffaf şemsiye ile kaldırımda yürüyen Emre Candemir’in başına cam parçalarının düştüğü anlar yer aldı. (DHA)