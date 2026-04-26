Üniversiteli kızları taciz eden İstinye sapığı yakalandı! İfadesi çileden çıkardı

İstinye'de birkaç gün ara ile gece saatlerinde üniversiteli genç kadınları taciz eden şahıs, Etiler'de kuaför sahibi çıktı. Yakalanan tacizci ifadesinde alkolün etkisi altında olduğunu ve şeytana uyduğunu söyleyip pişman olduğunu belirtti.

15 Mart Pazar günü sabaha karşı 04.00 sularında Sarıyer Rumelihisar Mahallaesi'nde 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin yanına yaklaşan motosikletli şahıs, pantolonunu indirip tacizde bulundu.

Olay yerinden korkarak kaçan kadın polise gitti. Genç kadın yaşadığı taciz olayını polise anlatarak şikayetçi oldu. Bu olaydan sadece 3 gün sonra benzer olay bu defa Maslak'ta oldu. Gece saat 00.55 sularında 24 yaşındaki Boğaziçi öğrencisi genç kadının yanına yaklaşan motosikletli tacizci, kadına arkasından yaklaşıp tacizde bulunmasının ardından kaçtı.

TACİZCİ ETİLERDE KUAFÖR SAHİBİ ÇIKTI

Yaşanan benzer iki taciz olayının ardından harekete geçen ekipler, iki tacizin yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın kullandığı geliş gidiş güzergahları belirlendi. Kamera ve saha çalışmalarının ardından saldırganın Berkan B. adlı şahıs olduğu tespit edildi. Etiler'de kuaför sahibi olan Berkan B. gözaltına alındı.

İFADESİ ÇİLEDEN ÇIKARDI: ŞEYTANA UYDUM

Emniyette suçlamaları kabul eden şahıs, "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" ifadelerini kullandı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Tuncay Sonel Gülistan kaybolmadan önce böyle nutuk atmış! “Kadınlarımız sokaklarda rahatça dolaşabiliyor”
Tuncay Sonel Gülistan kaybolmadan önce böyle nutuk atmış! “Kadınlarımız sokaklarda rahatça dolaşabiliyor”
Balkanlardan yola çıktı geliyor! Cuma gününden itibaren tüm yurtta etkili olacak
Balkanlardan yola çıktı geliyor! Cuma gününden itibaren tüm yurtta etkili olacak
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi