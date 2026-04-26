Üniversiteli kızları taciz eden İstinye sapığı yakalandı! İfadesi çileden çıkardı

15 Mart Pazar günü sabaha karşı 04.00 sularında Sarıyer Rumelihisar Mahallaesi'nde 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin yanına yaklaşan motosikletli şahıs, pantolonunu indirip tacizde bulundu.

Olay yerinden korkarak kaçan kadın polise gitti. Genç kadın yaşadığı taciz olayını polise anlatarak şikayetçi oldu. Bu olaydan sadece 3 gün sonra benzer olay bu defa Maslak'ta oldu. Gece saat 00.55 sularında 24 yaşındaki Boğaziçi öğrencisi genç kadının yanına yaklaşan motosikletli tacizci, kadına arkasından yaklaşıp tacizde bulunmasının ardından kaçtı.

TACİZCİ ETİLERDE KUAFÖR SAHİBİ ÇIKTI

Yaşanan benzer iki taciz olayının ardından harekete geçen ekipler, iki tacizin yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın kullandığı geliş gidiş güzergahları belirlendi. Kamera ve saha çalışmalarının ardından saldırganın Berkan B. adlı şahıs olduğu tespit edildi. Etiler'de kuaför sahibi olan Berkan B. gözaltına alındı.

İFADESİ ÇİLEDEN ÇIKARDI: ŞEYTANA UYDUM

Emniyette suçlamaları kabul eden şahıs, "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" ifadelerini kullandı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)