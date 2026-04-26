Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde, saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yunus Timi’ne ait motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI!

Yaşanan kazada 2 polis memuru yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’e ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet durakta bekleyen otobüse çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manisa’daki feci kazada polis memuru can verdi!

Meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)