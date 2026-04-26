Manisa’daki feci kazada polis memuru can verdi!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda meydana gelen olayda, izinli polis memuru Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, K.Z E. (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Bolu'da zincirleme kaza! 3 otomobil, 2 cip ve 1 motosiklet birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralı

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Kösemen, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kösemen, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Sürücü K.Z.E. gözaltına alınırken Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi. (AA)