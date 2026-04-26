Manisa’daki feci kazada polis memuru can verdi!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada, izinli polis memur memuru Halis Kösemen hayatını kaybetti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda meydana gelen olayda, izinli polis memuru Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, K.Z E. (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Bolu'da zincirleme kaza! 3 otomobil, 2 cip ve 1 motosiklet birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralıBolu'da zincirleme kaza! 3 otomobil, 2 cip ve 1 motosiklet birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralı

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Kösemen, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kösemen, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Sürücü K.Z.E. gözaltına alınırken Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
CHP 23 Nisan’ı Avrupa’da çocuklarla kutladı!
CHP 23 Nisan’ı Avrupa’da çocuklarla kutladı!