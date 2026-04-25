Bolu'da zincirleme kaza! 3 otomobil, 2 cip ve 1 motosiklet birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralı

D-100 kara yolunda Düzce istikametinden Bolu yönüne doğru Dağkent mevkisinde seyreden 14 AGV 223 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrildiğini gören otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Zincirleme trafik kazası can aldı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı

KAZAYI FARK EDİP DURUNCA ARKADAN ÇARPTILAR

Kazayı ve devrilen motosikleti fark eden 34 MYV 404 plakalı cip sürücüsü ise durdu. Duran cipe de arkadan gelen 14 ACD 827 plakalı otomobil çarptı.

Ardından 14 AAE 660 plakalı cip ve 06 CEL 957 plakalı otomobilin de kazaya karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)