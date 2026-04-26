Balıkesir'de kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan tilki, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan güvenli bir şekilde çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen tilki, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.