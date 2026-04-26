Balıkesir'de kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan tilki, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan güvenli bir şekilde çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen tilki, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
MAHSUR KALAN TİLKİ KURTARILDI
Düzler Mahallesi'nde bir tilkinin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan tilkiyi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Ekipler tarafından yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen tilki, kurtarma işleminin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. (AA)