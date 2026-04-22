Balıkesir’de sağanak hayatı felç etti!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkisini gösteren yoğun sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Kısa bir süre etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ!

Biriken su birikintileri sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR!

Esnaf ve vatandaşlar, ilçede etkisin gösteren her sağanak yağışta benzer durumların yaşandığını dile getirdi ve yetkililere çağrıda bulunarak önlem alınmasını talep etti. Belediye ekipleri ise bölgede çalışma başlattı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü için Batı Anadolu'da etkili olacak yağışlı havayla ilgili önemli uyarılarda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edilmişti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

