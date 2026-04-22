Kontrolden çıkan otomobil TIR’a çarptı: 4 yaralı

Yayınlanma:
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda kontrolden çıkan otomobil TIR’a çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Yalova istikametinde öğleden sonra şiddetli bir trafik kazası gerçekleşti. Rabianur Ç. idaresindeki 77 EE 612 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen E.D. yönetimindeki 16 VM 404 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve araç içinde sıkışan Irmak Ö. ile Rüya Ö. itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Rabianur Ç. ile araçtaki diğer yolcu Yunus Emre Ç. ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılan 4 yaralının tedavi süreçleri devam ederken kaza nedeniyle otoyol trafiğinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

