Sakarya’da silah kaçakçılarına operasyon!

Yayınlanma:
Sakarya’nın Geyve ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 av tüfeği ile mühimmat ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin kaldığı evlere operasyon gerçekleştirildi.

sakaryada-silah-kacakciligi-operasyonu-1273237-378958.jpg

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ!

Operasyon sırasında JANDARMA ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında 27 yivsiz av tüfeği, 46 av tüfeği şarjörü, 9 optik hologram nişan aleti, 118 av tüfeği fişeği ile 46 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

sakaryada-silah-kacakciligi-operasyonu-1273239-378958.jpg

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 137 sikke ele geçirildiBursa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 137 sikke ele geçirildi

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Aynı zamanda, gözaltına alınan 2 şahsa toplam 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Gülistan Doku'dan sonra bir kadın cinayeti dosyası daha açıldı
Gülistan Doku'dan sonra bir kadın cinayeti dosyası daha açıldı
Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı: "Nerede olduğumu söylemeyeceğim"
Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı: "Nerede olduğumu söylemeyeceğim"