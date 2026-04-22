Sakarya’da silah kaçakçılarına operasyon!
Sakarya’nın Geyve ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 av tüfeği ile mühimmat ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin kaldığı evlere operasyon gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ!
Operasyon sırasında JANDARMA ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında 27 yivsiz av tüfeği, 46 av tüfeği şarjörü, 9 optik hologram nişan aleti, 118 av tüfeği fişeği ile 46 tabanca mühimmatı ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Aynı zamanda, gözaltına alınan 2 şahsa toplam 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)
