Bolu'da vahşet: Anne, 2 aylık bebeğini öldürdü!

Bolu’nun Gerede ilçesinde, bir anne 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince farklı bir ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, S.C. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde bulunan 2 aylık bebeği E.C.’nin boğazını kesti. Şüpheli S.C., olayın ardından evden ayrılarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından bebeğin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YENİÇAĞA'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan anne S.C.'nin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA,AA)