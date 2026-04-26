Türk ve Rus boksörlerin maçında arbede: Karşılaşma yarıda kesildi

Türk ve Rus boksörlerin maçında arbede: Karşılaşma yarıda kesildi
Trabzon'da düzenlenen UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri boks müsabakasında, Türk ve Rus boksörlerin karşılaştığı maçta onlarca kişinin karıştığı büyük bir kavga çıktı. İddiaya göre Rus ekibinin saygısız hareketi sonrası ringin savaş alanına döndüğü ve sandalyelerin havada uçuştuğu arbede nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı.

Trabzon'da düzenlenen UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri müsabakasında, Türk ve Rus boksörlerin karşı karşıya geldiği maçta kavga çıktı. Onlarca kişinin karıştığı ve sandalyelerin fırlatıldığı arbede nedeniyle karşılaşma iptal edildi.

Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen boks şampiyonasında, Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov ringe çıktı. İddiaya göre, mücadelenin 3'üncü raundunda Rus ekibinden gelen saygısız bir hareket üzerine ringde tansiyon bir anda yükseldi.

RİNG SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başlangıçta boksörler ve ekipler arasında yaşanan gerginlik, kısa süre içinde kontrolden çıkarak onlarca kişinin karıştığı kitlesel bir kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı arbede sırasında ringe plastik sandalyeler fırlatıldı.

Olay anında salon hoparlörlerinden sık sık sakin olunması yönünde anonslar yapıldı. Ancak olayların yatıştırılamaması ve ringe çok sayıda kişinin girmesi üzerine şampiyona maçı yarıda kesildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Seyircilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; kalabalığın ringde birbirine girdiği, plastik sandalyelerin havada uçuştuğu ve görevlilerin kalabalığı dağıtmakta zorlandığı anlar yer aldı.

Yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili yetkililer tarafından resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

