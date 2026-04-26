'Dur' ihtarına uymadı, lastiği indirildi

İstanbul, Başakşehir'de bir hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından trafikte sıkıştırılan aracın lastikleri indirilerek şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bir ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan otomobili tespit ederek takibe aldı. Ekiplerin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

TRAFİKTE NEFES KESEN TAKİP

Şüpheli aracı takibe alan emniyet güçleri, güzergah üzerindeki trafik yoğunluğundan faydalanarak otomobili kısa sürede sıkıştırdı. Polis ekiplerinin defalarca yaptığı teslim ol çağrılarına uymayan ve aracından inmeyen şüphelinin kullandığı otomobilin lastikleri polis tarafından indirildi. Ekiplerin müdahalesiyle aracın camı kırılmak üzereyken direnmeyi bırakan sürücü A.H.Ç. (21), polise teslim olarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER VE UYGULANAN CEZALAR

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan detaylı aramalarda, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve eşyalara el konuldu. Operasyonun bilançosu ve şüpheliye uygulanan yaptırımlar şu şekilde kayıtlara geçti: 2 adet cep telefonu, 17 bin 330 TL, 320 Dolar ve 80 Avro. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Dur ihtarına uymamak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Makas atmak' maddelerince toplam 330 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan otomobil 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan A.H.Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)