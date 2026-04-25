İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki bir sitede dün akşam saatlerinde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir kadının evinde beslediği köpeği metrelerce yükseklikteki pencereden aşağı sarkıtarak cama vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şüphelinin hayvana yönelik tehlikeli hareketlerini kendi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği belirlendi. Kadın gözaltına alındı, köpek de kurtarıldı.

DEHŞET ANLARINI ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Söz konusu görüntülerde kadının köpeği aşağı atmakla tehdit ettiği anlar yer aldı. Kendi çektiği bu görüntüleri bir arkadaşına ileten şahsın eylemi kısa sürede dijital platformlarda yayıldı. Hayvanın can güvenliğini hiçe sayan bu davranışlar kullanıcılar tarafından paylaşılarak yetkililere ihbar edildi.

"HADİ GEL KURTARSANA"

Şüpheli kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kadının köpeği defalarca cama vurarak aşağı atmakla tehdit ettiği ayrıca "Babası alsın kurtarsın bu köpeği, Şenol babası hadi gel, çocuğuna değer vermeyen, seviyor muydun Kuki'yi? Hadi gel kurtarsana" dediği anlar yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma sert tepki gösterdi. Hayvan hakları savunucuları ve sosyal medya kullanıcıları köpeğin koruma altına alınması ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

"ALKOLLÜYDÜM"

Şüpheli kadın sanal medyada hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada yayılan videodaki kişi benim ve o görüntülerde yaptığım şey kesinlikle kabul edilemez. O an alkollüydüm ama bu hiçbir şekilde bir mazeret değildir. Bir canlının güvenliğini tehlikeye atmak büyük bir hatadır ve bunun sorumluluğunu tamamen kabul ediyorum. Hayvanlara zarar vermek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı, ancak yaptığım davranışın yanlış olduğu çok açık. Bu olaydan sonra kendimle yüzleştim ve alkol kullanımı hayatımı olumsuz etkilediğini fark ettim. Bu yüzden profesyonel destek alarak tedavi sürecine başlamaya karar verdim. Ayrıca iyileşme sürecim boyunca hiçbir hayvanın sorumluluğunu üstlenmeyeceğim. Bir daha böyle bin hatanın yaşanmaması için gereken tüm adımları atacağım. Beni eleştiren herkesi anlıyorum, çünkü yapılan şey savunulacak bir şey değil. Sadece bu süreci düzeltmek için çaba gösterdiğimi bilmenizi isterim. Tekrar özür diliyorum.

KADIN GÖZALTINA ALINDI! KÖPEK KURTARILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpek ise asıl sahibine teslim edildi. (DHA)