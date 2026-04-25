Düğün sabahı kahreden manzara! Gelin ve damat yeni evlerinin banyosunda ölü bulundu..

Burdur’da kına gecesinin ardından evlerine giden Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, düğünlerine saatler kala banyoda ölü bulundu.

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde düğün hazırlığı yapan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan’dan acı haber geldi. Düğün için çifti evlerinden almaya gidenler, iki cansız bedenle karşılaştı.

Dün akşam kına eğlencesi yapılan çift, geceyi düğünden sonra yaşayacakları evde geçirdi. Yakınları, bugün saat 09.30 sıralarında eve gittiklerinde Maral ve Özaslan’ı banyoda hareketsiz hâlde buldu.

ŞOFBENE KAPILIP ÖLMÜŞLER...

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nahçıvan'da iki Türk öğrenci zehirlenerek hayatını kaybettiNahçıvan'da iki Türk öğrenci zehirlenerek hayatını kaybetti

Cenazeler, evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Çiftin banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!
Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi