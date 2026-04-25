Düğün sabahı kahreden manzara! Gelin ve damat yeni evlerinin banyosunda ölü bulundu..

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde düğün hazırlığı yapan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan’dan acı haber geldi. Düğün için çifti evlerinden almaya gidenler, iki cansız bedenle karşılaştı.

Dün akşam kına eğlencesi yapılan çift, geceyi düğünden sonra yaşayacakları evde geçirdi. Yakınları, bugün saat 09.30 sıralarında eve gittiklerinde Maral ve Özaslan’ı banyoda hareketsiz hâlde buldu.

ŞOFBENE KAPILIP ÖLMÜŞLER...

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Çiftin banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)