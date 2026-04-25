Damadının tabancayla vurduğu kayınpeder öldü

Ankara Mamak'ta, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kayınpederi Muharrem Güven'i tabancayla vurarak öldüren damat Murat Güven, öldürdüğü kayınpederin oğlu tarafından bıçaklanarak hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, damadı tarafından tabancayla vurulan Muharrem Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile içi şiddet iddiasıyla başlayan husumet, ölümle sonuçlanan bir çatışmaya dönüştü.

ŞİDDET İDDİASI ÇATIŞMAYI TETİKLEDİ

Olay, damadı Murat Güven'in eşine şiddet uyguladığı iddiası üzerine Muharrem Güven’in kızını kendi evine almasıyla gerginleşen süreçte yaşandı. Dün öğle saatlerinde sokakta karşılaşan damat ve kayınpeder arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Güven, üzerinde taşıdığı tabancayla kayınpederi Muharrem Güven’e ateş etti.

KARŞILIKLI YARALANMA VE ÖLÜM

Olay sırasında Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu, damat Murat Güven’i bıçakla baldırından yaraladı. Ağır yaralanan Muharrem Güven, hastaneye kaldırılmasına rağmen sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bugün öğle vaktinde Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldıFırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayda baldırından yaralanan damat Murat Güven'in hastanedeki tedavisi devam ederken, babasını vuran damadı bıçaklayan Muharrem Güven’in oğlunun ise polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
İlayda Zorlu soruşturması: Önce kaza sonra intihar dendi
Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti
