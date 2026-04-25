Damadının tabancayla vurduğu kayınpeder öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde, damadı tarafından tabancayla vurulan Muharrem Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile içi şiddet iddiasıyla başlayan husumet, ölümle sonuçlanan bir çatışmaya dönüştü.

ŞİDDET İDDİASI ÇATIŞMAYI TETİKLEDİ

Olay, damadı Murat Güven'in eşine şiddet uyguladığı iddiası üzerine Muharrem Güven’in kızını kendi evine almasıyla gerginleşen süreçte yaşandı. Dün öğle saatlerinde sokakta karşılaşan damat ve kayınpeder arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Güven, üzerinde taşıdığı tabancayla kayınpederi Muharrem Güven’e ateş etti.

KARŞILIKLI YARALANMA VE ÖLÜM

Olay sırasında Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu, damat Murat Güven’i bıçakla baldırından yaraladı. Ağır yaralanan Muharrem Güven, hastaneye kaldırılmasına rağmen sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bugün öğle vaktinde Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayda baldırından yaralanan damat Murat Güven'in hastanedeki tedavisi devam ederken, babasını vuran damadı bıçaklayan Muharrem Güven’in oğlunun ise polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (DHA)