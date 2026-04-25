Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, kamp yaptığı alanda unuttuğu eşyasını almak üzere Fırat Nehri’ne botla açılan bir kişi, dengesini kaybederek suya düşüp kayboldu.

BOTLA NEHRE AÇILMIŞTI

Olay, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçitköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki gündür bölgede kamp yapan ve kimliği henüz açıklanmayan bir erkek, kamp alanından ayrılıp aracına ulaştığında bir eşyasını unuttuğunu fark etti. Unuttuğu eşyayı almak amacıyla tekrar botla Fırat Nehri'ne açılan şahıs, botta yaptığı ani bir hareket sonucu dengesini kaybederek nehir sularına gömüldü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, nehir sularında kaybolan şahsın bulunması için geniş çaplı arama-kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

Ekiplerin bölgedeki arama faaliyetleri sürüyor. (DHA)