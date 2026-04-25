24 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 89 kişi tutuklandı

24 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 89 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 132 organizatörün yakalandığını, bunlardan 89'unun tutuklandığını ve çok sayıda aracın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 132 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA 89 KİŞİ TUTUKLANDI

Hava destekli olarak yürütülen operasyonlarda, yasa dışı göç yollarını organize eden 132 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 89'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 40 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SUÇ UNSURLARINA EL KONULDU

Jandarma Komando timlerinin sahada yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda operasyon kapsamında 64 adet araç ve 12 adet bot ele geçirildi.

Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir. Daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
İlayda Zorlu soruşturması: Önce kaza sonra intihar dendi
İlayda Zorlu soruşturması: Önce kaza sonra intihar dendi
Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti
Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti