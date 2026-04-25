24 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 89 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 132 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA 89 KİŞİ TUTUKLANDI

Hava destekli olarak yürütülen operasyonlarda, yasa dışı göç yollarını organize eden 132 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 89'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 40 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SUÇ UNSURLARINA EL KONULDU

Jandarma Komando timlerinin sahada yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda operasyon kapsamında 64 adet araç ve 12 adet bot ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir. Daire başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. (DHA)