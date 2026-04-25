Samsun'da seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Muhtar hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Darıçayalanı Mahallesi Muhtarı Ahmet Diler, aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi sabah saatlerinde acı bir haberle sarsıldı. Darıçayalanı Mahallesi’nden hareket ederek ilçe merkezine gitmek üzere yola koyulan mahalle muhtarı Ahmet Diler idaresindeki minibüste seyir halindeyken rahatsızlandı.

Aracın kontrolünü kaybeden muhtarın kullandığı minibüs yol kenarına devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Diler vakit kaybedilmeden Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen mahalle muhtarı yaşama tutunamadı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Hastanede yapılan incelemeler sonucunda Ahmet Diler’in direksiyon başında fenalaşma sebebinin kalp krizi olduğu anlaşıldı. Talihsiz muhtarın kaza nedeniyle değil geçirdiği kriz sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

