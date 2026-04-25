Sivas'ta meralar sular altında! Fazlalık Kızılırmak'a tahliye ediliyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar ve beraberinde gelen kar erimeleri hayatı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı Dışkapı köyünde yükselen su seviyesi yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini tehdit etmeye başladı.

EKİPLER KIZILIRMAK HATTI İÇİN SEFERBER OLDU

Bölgeden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, suyun tahliyesi için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yerleşim birimlerine kadar ulaşan taşkın sularının kontrol altına alınması için iş makineleriyle stratejik noktalarda hendekler açıldı.

Ekiplerin yürüttüğü bu çalışmalarla suyun tahliye kanalları üzerinden Kızılırmak'a yönlendirilmesi hedefleniyor.

ACISU DERESİ TAŞTI TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan doğa olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Güneş Toplu, aşırı yağışların hem yerleşim yerlerinde hem de ekili alanlarda ciddi tahribata yol açtığını ifade etti. Acısu Deresi’nin yatağından taşması sonucunda meraların ve ekili arazilerin tamamen su altında kaldığını belirten Toplu, özel idare birimlerinin suyun bölgeden uzaklaştırılması adına yoğun bir mesai harcadığını aktardı.

SU ALTINDAKİ ARAZİLER KUŞLARIN DURAĞI HALİNE GELDİ

Bölgede yaşanan sel baskını tarımsal açıdan olumsuz sonuçlar doğururken, ortaya çıkan manzara yaban hayatı için farklı bir tablo oluşturdu. Taşkın nedeniyle göleti andıran araziler, kısa sürede çeşitli kuş türlerinin uğrak noktası haline geldi.

Ekiplerin bölgedeki riskli noktalarda müdahalesi devam ediyor. (AA)