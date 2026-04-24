Yol tamamen ulaşıma kapanmıştı: Sivas'ta sel suları tahliye edildi

Sivas Hafik'te kar erimesi ve sağanak nedeniyle köyler arası yol su altında kalarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin kanal açarak tahliye ettiği suyun ardından onarım başlarken, taşan Kızılırmak arazileri vurdu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar ile hızla eriyen kar suları tarım arazilerinde ve ana yollarda büyük su kütlelerinin oluşmasına yol açtı. Yalıncak ve Pirhüseyin köylerini birbirine bağlayan yol havzada biriken suyun seviyesinin yükselmesiyle tamamen ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan araçlar ve aksayan ulaşım nedeniyle İlçe Özel İdaresi ekipleri acil müdahale başlattı.

İŞ MAKİNELERİYLE DEV KANAL AÇILDI BİRİKEN SU TAHLİYE EDİLDİ

Yolun yeniden kullanıma açılabilmesi için ekipler iş makineleriyle bölgede hummalı bir çalışma yürüttü. Su altında kalan yolun çevresinde derin bir kanal kazılarak havzada hapsolan su daha düşük seviyedeki boş araziye aktarıldı.

Tahliye işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından ekipler suyun hasar verdiği yol güzergahında kapsamlı bir onarım çalışmasına geçiş yaptı.

KIZILIRMAK'TA DEBİ YÜKSELDİ TARIM ARAZİLERİ SULARA TESLİM OLDU

İlçedeki yağışların etkisi sadece yollarla sınırlı kalmadı. Bölgeden geçen Kızılırmak nehrinin debisi karların erimesiyle birlikte kritik seviyeye ulaştı. Nehir yatağından taşan sular çevredeki çok sayıda tarla ve ekili araziyi sular altında bıraktı. Çiftçiler ve bölge halkı yükselen su seviyesi karşısında tedirginlik yaşarken yetkililer dere yataklarından uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

