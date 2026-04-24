Motosikletin çarptığı yaya yola savruldu: O anlar kamerada
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması kask kamerasınca kaydedildi.
Elde edilen bilgilere göre, kurye olarak görev yapan B.H. (22) motosikletiyle seyir halindeyken Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yola savruldu.
O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI
B.H'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, sürücü ile yaya arasında sözlü tartışma yaşandı.
Kaza anı saniye saniye kuryenin kask kamerasınca kaydedildi. (AA)
