Batman’da yürekleri ağza getiren kaza! Küçük çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi

Batman’da, Akyürek Mahallesi 205. Sokak’ta, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 14 Y.G. isimli erkek çocuğu, bisikletiyle ilerlediği sırada M.T. (29) isimli kadının kullandığı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada, küçük çocuk yaklaşık 10 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi.

KAZAYI HAFİF YARALI OLARAK ATLATTI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Y.G., ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.T. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Kaza anı ise, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin bisikletle ilerleyen çocuğa çarptığı, ardından altına alarak sürüklediği, durumu görenlerin de panikle o yöne doğru koştukları görüldü. (DHA)

