Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde sokak ortasında dehşet dolu anlar yaşandı. 17 yaşındaki D.G. idaresindeki otomobille mahalle arasında süratli bir şekilde ilerlediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından duruma müdahale edilerek yavaşlaması konusunda uyarıldı. Tepkiler üzerine aracını olay yerinde bırakan şüpheli bölgeden uzaklaştı.

UYARANLARA KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa bir süre sonra olay yerine bu kez elinde silahla geri dönen D.G. kendisini uyaran vatandaşları hedef alarak ateş açmaya başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada sokakta bulunan 17 yaşındaki Y.A.Ö'ye isabet etti.

Talihsiz genç kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Y.A.Ö. sağlık ekipleri tarafından hastaneye nakledildi.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kayıtlarda Y.A.Ö'nün vurulma anı ve D.G'nin elinde silahla kaçtığı dakikalar saniye saniye yer aldı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı çalışma sürdürülüyor. (AA)