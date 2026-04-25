Kocaeli merkezli 5 ilde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı; soruşturma, orman işletme şefinin suçüstü yakalanmasıyla genişletildi.

Kocaeli merkezli olarak 5 ilde yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘rüşvet’ soruşturmasında, aralarında orman işletme şefleri ve muhtarların da yer aldığı 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Kandıra’da görev yapan Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege’nin, bölgede ağaç kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla suçüstü yakalanıp tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Orman İşletme Şefi rüşvetten tutuklandıOrman İşletme Şefi rüşvetten tutuklandı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’, ‘İrtikap’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Orman Kanunu'na muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ile ‘3628 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında haksız mal edinme’ suçlamalarıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin 21 Nisan’da Kocaeli merkezli olarak Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MEMURLAR DA VAR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında orman işletme şefleri A.F. ve A.B., muhtarlar M.Y. ile E.Ç., orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D. ile kesim işi yapan T.H., Ş.Ş., Ö.Y., R.C., B.A.H. ve C.C. bulunuyor. Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan, soruşturmanın başında gözaltına alınıp tutuklanan orman işletme şefi Hüseyin Buğra Dege’nin tutukluluk halinin sürdüğü ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

