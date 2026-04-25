İlayda Zorlu soruşturması: Önce kaza sonra intihar dendi

Yayınlanma:
Hatay’da üniversite öğrencisi İlayda Zorlu’nun şüpheli ölümü, ailesine gelen anonim ihbar telefonu ve sonrasında yaşandığı öne sürülen baskı iddialarıyla gündemde. Olayla ilgili “kaza, intihar ya da cinayet” ihtimallerine dair soru işaretlerinin sürdüğü belirtildi.

Hatay’da üniversite öğrencisi İlayda Zorlu’nun yaşamını yitirmesi, olayın ardındaki iddialar ve soru işaretleri nedeniyle kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ailesinin, eylemlere katıldığı gerekçesiyle polisler tarafından aranmasının ardından yaşanan süreç, genç öğrencinin ölümüne giden yolu yeniden gündeme taşıdı.

İlayda Zorlu’nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi olduğu ve arkadaşlarının aktardığına göre ailesine yönelik dikkat çekici bir telefonun ardından yoğun baskı gördüğü öne sürülüyor. Olayın “kaza” mı, “intihar” mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu henüz netlik kazanmazken, genç öğrencinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan yeni bir bulgu bulunmuyor.

İLAYDA’NIN AİLESİNİ KİM ARADI

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun yazısında hem olayın kronolojisini hem de yanıtsız kalan kritik sorulara dikkat çekildi. Tahincioğlu'nun yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, Hatay Kırıkhan’da polis olan babası yine sahibi bilinmeyen bir numaradan arandı. Kızının terör örgütlerinin kucağına düştüğü, 8 Mart eyleminde yasa dışı gruplarla görüldüğü gibi asılsız bilgiler verildi. İlayda, arkadaşlarına bu telefondan sonra babasından ağır baskı görmeye başladığını, intiharın eşiğine geldiğini, intihar edeceğini ya da evden kaçacağını anlatmaya başladı. Arkadaşlarıyla 17 Nisan günü, saat 17.00’ye kadar bu konuşmaları yaptı. Kısa süre sonra anne ve babasının İlayda’yı göğsünden vurulmuş halde evde buldukları, hastaneye götürdükleri ve burada yaşamını kaybettiği bilgisi geldi.

Konu haberlere önce “kaza” ardından “intihar” diye yansıdı. Soruşturmada bugüne kadar yansıyan farklı bir bilgi yok. Kazaysa nasıl olduğu, intiharsa kimin ve nasıl intihara yönlendirdiği, cinayetse kimin yaptığı ne derecede araştırılacak, göreceğiz. Ancak İlayda’nın mesajları arkadaşlarında duruyor. Babasının arandığı, ardından babasından büyük baskı görmeye başladığı, artık intihar noktasına geldiğini bu mesajlarda ifade ediyor. Kim, ne hakla aradı İlayda’nın ailesini? Binlerce kadının katıldığı 8 Mart eylemlerini kim, hangi hakla suç olarak tanımladı? Kim fişledi, fotoğraflarını çekti ve ailesine ulaşmaya karar verdi? Demokratik, legal derneklerde, partilerde siyaset yapılmasını kim, hangi hakla, hangi yetkiyle suç saydı?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

