Ankara ve İstanbul’da İlayda Zorlu eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var

Hatay’da, eyleme katıldığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından ailesinin aranmasından kısa bir süre sonra babasının beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü öğrencisi İlayda Zorlu için İstanbul ve Ankara’da eylem düzenlendi.

Ankara'da basın açıklaması için Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen öğrencilere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Eylemde çok sayıda öğrencinin polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Biber gazından etkilenen bir öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

“İLAYDA’NIN AİLESİNİ ARADIĞINIZI İNKAR EDEBİLİR MİSİNİZ?”

İlayda Zorlu için toplanan öğrenciler, "Siz İlayda'nın ailesini aradığınızı inkar edebilir misiniz? Biz kadınlar ölmesin dedik, yoksul mahallelerde çocuklara eğitim verdik, karanlığınıza direndik. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“İLAYDA İNTİHAR ETMEDİ”

Öğrenci Kolektifleri, Zorlu’nun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada “Her gün kadınların, işçilerin katledildiği, sistemin yarattığı şiddet sarmalının sonucunda okulların silahlarla basıldığı ve çocukların katledildiği, insanların yoksulluğa mahkum edildiği, bu yoksulluk sonucu üniversitelilerin eğitim hayatına devam edemediği bu düzende adaletsizliğin, haksızlığın karşısında ‘Artık yeter!’ diyen binlerce üniversiteli bugün parasız eğitim için mücadele ediyor. Her gün yeni insanlar mücadeleye katılıyor” ifadelerine yer verildi.

“İktidar bu sorunlara çözüm bulacağına, yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz diyen binlerce gencin taleplerine kulak vereceğine polisleri görevlendirip ailelerini arayarak tüm haklı talepleri ‘Terör’ yaftasıyla suçlu ilan etmeye çalışıyor” denilen açıklamada, “Yarattığı korku ve panik aileler tarafından gençlere şiddet olarak dönebiliyor. İşte bu şiddetin sonucunda bir arkadaşımız katledildi.” sözleri sarf edildi.