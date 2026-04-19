Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı: Evin kapısını kilitleyerek kaçtı

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan V.E. (32) ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla S.E'yi yaralayıp, evin kapısını kilitleyerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER EVİN KAPI KİLİDİNİ KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Evin kapı kilidini kırarak içeri giren ekipler, yaralı kadını ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

