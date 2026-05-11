Ege Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, İzmir’in su rezervlerinde beklenen büyük sıçramayı gerçekleştirdi. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajlardaki doluluk oranları, son yılların en sevindirici seviyelerine ulaştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) tarafından paylaşılan güncel rakamlar, şehrin su güvenliği konusundaki endişeleri rafa kaldırdı.

TAHTALI BARAJI’NDA SON DURUM

İzmir’in su ihtiyacının yükünü çeken en önemli kaynak olan Tahtalı Barajı’nda toparlanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 15’lere kadar gerileyen doluluk oranı, bahar yağışlarının etkisiyle yüzde 54,51 seviyesine ulaştı.

Güncel verilere göre barajdaki toplam su hacmi 176.084.000 metreküp olarak ölçülürken, kentin kullanımına sunulabilecek su miktarı ise 156.484.000 metreküp olarak kayıtlara geçti.

GÖRDES BARAJI YENİDEN HAYAT BULDU

Bir dönem kuruma noktasına gelmesiyle endişe yaratan Gördes Barajı, son aylardaki yağışlarla birlikte adeta yeniden doğdu. Ocak ayındaki kritik seviyelerin ardından havzaya düşen bol yağış, doluluk oranını yüzde 41,64’e taşıdı.

Barajdaki toplam su miktarı 197.832.000 metreküpe yükselirken, kullanılabilir su hacminin 182.332.000 metreküp olduğu belirtildi.

İZMİR BARAJLARINDA 11 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,51

Balçova Barajı: %96,58

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,64

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %77,43

“SÜPER EL NİNO” GELİYOR

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, iklimsel değişimlere dair çarpıcı veriler paylaştı. 2026 yılının son 80 yılın en yağışlı dönemlerinden biri olabileceğine dikkat çeken Yaşar, “Süper El Nino” etkisinin özellikle sonbahar aylarında çok daha şiddetli yağışları beraberinde getirebileceği konusunda uyardı. Yaşar, kuraklık döngülerinden sonra genellikle bu tür aşırı yağışlı periyotların yaşandığını vurguladı.

“30 YILDIR İLK KEZ YAŞANIYOR”

Tahtalı Barajı’nın geçmişine yönelik önemli bir detaya değinen Prof. Dr. Yaşar, “Barajın 1996’daki kuruluşundan bu yana ilk kez 1 Ocak’tan itibaren her gün düzenli olarak yükseliyor.” dedi.

Yaşar, toprağın başlangıçta suya doygun olmaması nedeniyle artışın ilk etapta yavaş seyrettiğini ancak daha sonra günlük yükseliş oranlarının yüzde 1 ile 4 arasına çıktığını belirtti. Teknik sorunların aşıldığı Gördes ile Tahtalı’daki mevcut su miktarının, İzmir’in yaklaşık 2 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu ifade edildi.

“ASIL SORUN SU KITLIĞI DEĞİL”

Türkiye’deki su krizinin kökenine dair eleştirilerde bulunan Yaşar, problemin miktar değil yönetim olduğunu savundu. “Türkiye’de temel problem su yetersizliği değil, suyun doğru yönetilememesidir.” diyen Yaşar, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki suyun tarımda kullanılması ve yer altı kaynaklarının korunması gibi stratejik adımların, İzmir’in geleceği için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)