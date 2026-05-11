Çocuklarının yanında annelerini başından vurdu: Cezayı en üstten açtı 'haksız tahrikle' düşürdü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin’in boşanma aşamasındaki eşi Atilla Çetin tarafından çocuklarının gözü önünde katledilmesine ilişkin davada karar açıklandı. 52 yaşındaki iki çocuk annesini sokak ortasında 3 kurşunla başından vurarak öldüren sanık hakkında verilen müebbet hapis cezası, "haksız tahrik" gerekçesiyle indirildi.

ÇOCUKLARININ YANINDA ANNELERİNİ BAŞINDAN VURDU

Olay, 27 Ekim 2024’te Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte eve giden diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin’in silahlı saldırısına uğradı.

Binanın önüne geldiği sırada eşine "namussuz, şerefsiz" diyerek hakaretler yağdıran Atilla Çetin, aracından aldığı tabancayla çocuklarının önünde eşine ateş açtı. Başından vurulan 2 çocuk annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, güvenlik kameralarına yansıyan vahşetin ardından yakalanan katil koca tutuklandı.

Dava sürecinde ifade veren çiftin kızı Z.Ç., babasının 1.5 yıl önce kendisini de öldürmeye çalıştığını ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirtti. Oğlu A.E.Ç. ise babasının annesine, ablasına ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, annesinin boşanma davası açmasına rağmen tacizlerin devam ettiğini dile getirdi.

Sanık Atilla Çetin ise savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, amacının öldürmek değil sadece korkutmak olduğunu iddia etti.

CEZAYI EN ÜSTTEN AÇTI 'HAKSIZ TAHRİKLE' DÜŞÜRDÜ

Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Atilla Çetin’i "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ancak sanığın tahrik edildiği yönündeki iddiaları değerlendiren mahkeme, cezayı "haksız tahrik indirimi" ile 23 yıla indirdi. Ayrıca sanığa "Ruhsatsız silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 3 bin lira para cezası verildi.

Duruşmada ölen kadının çocuklarının avukatı, sanığın mahkeme aşamasında dahi saldırgan tavırlar sergilediğini ve boşanma davası hakimini suçlayan ifadeler kullandığını belirterek indirim yapılmamasını talep etti.

Sanık Atilla Çetin ise son savunmasında adalete güvendiğini ve "şovmenlik peşinde olmadığını" söyledi. Sanık avukatının müvekkilinin eşi tarafından zina iddiasıyla tahrik edildiği savunması üzerine mahkeme heyeti, müebbet hapis cezasında indirime giderek nihai kararını verdi. (DHA)